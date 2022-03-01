Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей – Сергей Шойгу

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил.

Как прозвучало во время совещания, Вооруженные силы Российской Федерации продолжат специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Главная задача — защита России от внешней военной угрозы со стороны западных стран. Об этом заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Открывая совещание, глава военного ведомства напомнил, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего с 24 февраля российские Вооруженные силы проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что в ходе проведения специальной военной операции Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

«Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — добавил глава российского военного ведомства.

В ходе боевых столкновений, по заявлению Министра обороны Российской Федерации, украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов.

Сергей Шойгу поблагодарил личный состав за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач.

«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — заключил глава российского военного ведомства.

Фото: https://vk.com/mil