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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.24 09:30

Группировка войск «Север» отразила пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации

Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

Министерство обороны Российской Федерации 14 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжая наступательные действия нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, а также 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конапелька, сорваны две попытки атак в направлении населённых пунктов Обуховка и Борки.

В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое.

Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Борки, Гуево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортёр и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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