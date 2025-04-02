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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 09:00

Группировка войск «Восток» России освободила населённый пункт Разлив ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 1 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Турья и Мирополье Сумской области.  Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортёра М113, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населённых пунктов Северск, Николаевка, Плещеевка, Катериновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 255 боевиков, два бронетранспортёра М113 производства США, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Гришино, Шевченко, Красноармейск, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Разлив Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Приднепровское, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 67 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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