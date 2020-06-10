Группировки кораблей Северного флота предотвратили высадку морского десанта и уничтожили подводные лодки условного противника

Корабельная поисково-ударная группа и корабельная ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали очередные эпизоды оперативно-тактического учения по отражению агрессии условного противника в Арктике.

Группировки малых противолодочных кораблей «Брест», «Снежногорск» и «Юнга» осуществили поиск и атаку атомной подводной лодки условного противника в ближней операционной зоне Северного флота в Баренцевом море. Противодействовал кораблям экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил.

На завершающем этапе противолодочного учения экипажи кораблей выполнили стрельбы реактивными глубинными бомбами и практическими торпедами, отрабатывая отражение торпедной атаки подводной лодки и нанесение ей ответного удара.

Малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет» отработали нанесение ракетного удара по морскому десантному отряду условного противника, направлявшемуся к побережью Кольского полуострова для высадки сил морского десанта. Пуски ракет были выполнены условно, с фактической отработкой практических действий всех боевых расчётов кораблей по применению ракетного оружия по надводным целям.

Как сообщает пресс-служба СФ, учение кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил в Баренцевом море продолжается. Завершающим этапом станет отработка практических действий экипажей по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с применением артиллерийских комплексов.