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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.20 09:45

Группировки разнородных сил Северного флота провели противолодочное учение в рамках сбор-похода

В Баренцевом море в рамках стартовавшего накануне сбор-похода Северного флота группировки разнородных сил провели комплексное противолодочное учение. Учение проводилось в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе, в состав которой вошли малые противолодочные корабли (МПК) Кольской флотилии разнородных сил, противодействовали   атомные подводные лодки Северного флота.

В ходе учения, в заданном районе Баренцева моря экипажи малых противолодочных кораблей «Брест», «Юнга» и «Снежногорск»,  выполнили мероприятия по поиску подводных лодок, отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

На отдельных этапах учения экипажи МПК взаимодействовали  с противолодочной авиацией  армии ВВС и ПВО – самолётами Ил-38 и вертолётами Ка-27, которые также осуществляли поиск подводных лодок.

На завершающем этапе учения моряки-противолодочники отработали практическое применение комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели. Экипажами малых противолодочных кораблей были выполнены глубинные бомбометания и торпедные стрельбы.

Экипажи атомных подводных лодок в свою очередь отработали элемент скрытного маневрирования и выхода в атаку корабельной поисково-ударной группы, с выполнением практических торпедных стрельб.

Итоги учения будут проанализированы по данным объективного контроля. Планируется, что оба боевых упражнения будут представлены на приз Главнокомандующего ВМФ по видам боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба СФ, сбор-поход разнородных сил Северного флота проходит под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Он начался 7 июля с выходом из пунктов базирования Северного флота группировок разнородных ударных сил.

На различных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

 

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