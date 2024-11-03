Группировки войск России освободили н.п. Першотравневое Харьковской области и Кураховка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 800 военнослужащих, десять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 2 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 107-й, 116-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Глубокое, Волчанск, Строевка и Перовское Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

В результате успешных наступательных действий группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 14-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Голубовка Харьковской области, Стельмаховка, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 72-й, 33-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Асов Яр, Елизаветовка, Курахово и Дальнее Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 800 военнослужащих, десять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Кураховка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 59-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 101-й и 109-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка и Дружба Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Дана», 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Раздольное, Великая Новоселка, Успеновка, Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и 155 мм гаубицу «Caesar» производства Франции. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области, Велетенское, Садовое, Крупица и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования «Кракен»*, инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 50 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

* - организация признана террористической и запрещена в РФ.

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