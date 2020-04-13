Группировку МЧС России направили в Мурманскую область с целью локализации распространения COVID-19

МЧС России направило в Мурманскую область группировку врачей и оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя и пункта временного размещения, возможного оказания медицинской помощи, первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения санитарной обработки территорий.

Данное решение принято на основании обращения Мурманской области в Федеральный оперативный штаб по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции в связи с обострением эпидемиологической обстановки и с целью локализации распространения COVID-19.

Группировку МЧС России составляют специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего - около 130 человек и 20 единиц техники.

Подразделения будут задействованы в оказании медицинской помощи, в работе пункта временного размещения и госпиталя, специальной санитарной обработке хлоросодержащими веществами объектов и территорий субъекта.