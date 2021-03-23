Группу туристов из Санкт-Петербурга временно разместили в промежуточном лагере на ж-д станции Имандра

Спасатели завершили эвакуацию детской туристической группы из района горы Маннепахк, где путешественники попали под снежный обвал.

Спасатели ПСП МАКАСЦ МЧС России полностью проложили маршрут для беспрепятственного продвижения туристов к ж-д станции Имандра. Продолжается спуск. Проведение спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными условиями, сложным рельефом и глубиной снега на пути следования группы.

На ж-д станции Имандра группе спланированы мероприятия по первой помощи, отдыху, обогреву и питанию. В связи с ухудшением погоды группа временно остановится в промежуточном лагере на ж-д станции Имандра на время, пока прорабатывается план дальнейших действий и возможность доставить группу туристов на поезде.

Служба психологической помощи обеспечивает сопровождение родственников и близких участников туристской группы.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, координирующий работу оперативного штаба по спасению юных туристов из Санкт-Петербурга в районе горы Маннепахк, сообщил, что группа из 15 человек уже достигла станции Имандра и разместилась в специально подготовленном помещении.

«С детьми работает, в том числе, и тот медперсонал, который первым добрался вместе со спасателями до места происшествия этим утром. Состояние у детей, по данным старшего группы, удовлетворительное. Все дети и взрослые будут отправлены в город Апатиты на специальном железнодорожном составе, который по моей просьбе прибыл на станцию Имандра, спасибо за это компании «РЖД». В Апатитах подготовлены средства размещения, мобилизована медицинская помощь. Отправить людей железной дорогой в Апатиты, а не везти снегоходами через озеро Имандра мы считаем более безопасным и правильным, – подчеркнул глава региона. – Особую благодарность хочу принести спасателям, которые уже почти сутки находятся в горах. Дорога, которую они проложили, чтобы обеспечить эвакуацию детей, – это настоящий подвиг. Поддерживаем связь со старшими групп, надеемся, что спасательные мероприятия завершатся в ближайшие часы благополучно – за исключением трагического случая с девочкой, которую, к сожалению, не удалось спасти».

Напомним, 22 марта в 18.00 в оперативно-дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области от зарегистрированной туристической группы из г. Санкт-Петербург поступила информация о сходе снежной массы в районе ст. Имандра (гора Маннепахк). В составе группы – 13 детей от 10 до 15 лет и трое взрослых. Под снежным завалом оказалась девочка 2008 года рождения. Ребёнок был обнаружен, однако, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, погиб.