Грузооборот 4,8 млн тонн - это далеко не предел производственной мощности терминала: Евгений Гуляев исполнительный директор МБТ «НТК», подвёл итоги работы за 2023 год

Исполнительный директор МБТ «НТК» Евгений Гуляев подвёл итоги работы за 2023 год и обсудил проблемные вопросы сотрудников предприятия. На встречу пришли работники всех трёх участков терминала - железорудного концентрата, апатитового концентрата и минеральных удобрений.

Директор рассказал о результатах работы терминала в 2023 году, что год закончили с грузооборотом 4,8 миллиона тонн и это далеко не предел производственной мощности терминала.

«На 2024 год планы весьма амбициозны: бюджетный грузооборот запланирован в объёме 6,1 млн тонн. Однако, уже сейчас видим снижение объёма переваливаемого железорудного концентрата. Ведём плотный диалог с грузоотправителем. Представители Ковдорского ГОКа обещают во втором квартале нарастить объёмы производства и минимизировать отставание от плана», - сообщил Евгений Гуляев.

Далее перешли к обсуждению вопросов от сотрудников предприятия. Большая часть озвученных проблем касалась средств индивидуальной защиты. Сотрудники МБТ рассказали, что материал перчаток и рукавиц ненадлежащего качества и быстро приходят в негодность. Работники предложили рассмотреть вопрос использования специальной всесезонной обуви, для некоторых специальностей, она больше подходит для работы в северных климатических условиях и учитывает особенности деятельности.

Также сотрудники озвучили предложение определить необходимость индексации тарифов за наставничество и выполнение дополнительных работ.

Все озвученные проблемы зафиксировали в протокол и взяты в работу.

Эта уже вторая встреча с работниками после назначения Евгения Гуляева на должность исполнительного директора МБТ НТК, первая состоялась в ноябре 2023 года. Планируется, что такие собрания станут регулярными с периодичностью один раз в квартал, либо по мере возникновения острых вопросов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254486%2Fwall-149919532_3716