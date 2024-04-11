Грузооборот АО «ММРП» в марте достиг рекордных показателей

Завершилась мойвенная путина. Пресс-служба АО «Мурманский морской рыбный порт» сообщает, что по итогам марта порт достиг рекордных показателей по грузообороту.

Объём перевалки рыбопродукции составил 31,5 тысячи тонн, а общий грузооборот 47,8 тысячи тонн. Сравнимый результат, но с существенно меньшими показателями, был зафиксирован последний раз в марте 2015 года (грузооборот по рыбопродукции составил 21,2 тысячи тонн, а общий грузооборот 40,5 тысячи тонн).

Администрация порта благодарит коллектив за слаженную и отличную работу, за конструктивное взаимодействие друг с другом и оперативное решение производственных вопросов. «Исключительно благодаря комплексной работе всех подразделений мы достигли таких высоких результатов», отмечает пресс-служба АО «ММРП».

Фото: https://mmrp.ru/news/70/gruzooborot-ao-mmrp-dostig-rekordnykh-pokazateley/