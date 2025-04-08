Грузооборот АО «ММТП» продолжает демонстрировать падение

За первый квартал 2025 года торговый порт обработал 3,058 млн тонн грузов, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца выполнено 39 судозаходов и обработано 40 212 вагонов.

За первый квартал 2025 года торговый порт обработал 3,058 млн тонн грузов, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца выполнено 39 судозаходов и обработано 40 212 вагонов.

Как уже неоднократно сообщалось, ММТП универсален, может переваливать любые грузы. Но по-прежнему доминирующее положение занимает уголь - 74% в первом квартале. Этому способствует расположение порта и возможность принимать суда типа «Capesize». Вторым по значимости стал ЖРК - 11%. Остальное пришлось на антрацит, химические удобрения, нефтекокс, каботажные и генеральные грузы.

Угольная отрасль по итогам 2024 года стала единственной убыточной в стране. Среди причин эксперты рынка называют: санкционное давление; снижение мировых цен; рост фискальной и тарифной нагрузки.

Мурманск на фоне всего рынка отличается более высокими транспортными расходами, и вследствие, серьёзными убытками из-за своего географического положения.

В марте 2025 года грузооборот терминала также показал отрицательную динамику: сократился на 18% по сравнению с мартом 2024 года. В прошлом месяце ММТП перевалил 1,19 млн тонн грузов.

На текущий момент Минэнерго России представило проект антикризисной программы. В нее включено более 60 мер поддержки: налоговые каникулы, временное применение специального понижающего коэффициента к ставке НДПИ на период 2025-2026 гг. и другие.

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