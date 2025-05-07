Грузооборот АО «ММТП» в апреле 2025 года снизился на 2,8%

Грузооборот Мурманского морского торгового порта в апреле 2025 года составил 951,9 тысячи тонн, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в телеграм-канале предприятия, ММТП в апреле замедлил падение грузооборота. При этом объём переваленных портом грузов в апреле полностью составил уголь.

«Конъюнктура рынка изменилась, вырос спрос покупателей на уголь. Это позволило не допустить столь серьёзного падения грузооборота ММТП по сравнению с мартом 2025 года. В мае по прогнозам мы ожидаем поддержания грузооборота за счёт отправки Ковдорским ГОКом в наш адрес ЖРК. На сегодняшний день мы уже отгрузили 92 тысячи тонн. Но о действительных результатах можно будет судить только во второй половине мая, когда мы увидим реальные отгрузки Кузбасса и КГОКа», — отмечает директор по производству ММТП Андрей Ризниченко.

Напомним, в марте текущего года грузооборот торгового порта упал на 18% год к году. По итогам I квартала 2025 года снижение составило 19% — до 3,05 млн тонн.