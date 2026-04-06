Грузооборот АО «ММТП» в марте 2026 года снизился на 32%

В марте 2026 года в Мурманском морском торговом порту обработали 816,6 тысячи тонн, что на 32% меньше, чем в марте прошлого года.

Как отмечает vk.com/murport51, уголь по-прежнему остаётся ключевым видом груза, обеспечив 78% всего оборота. Еще 20% пришлись на перевалку железорудного концентрата, 2% - на каботаж и местный груз.

Работа с крупнотоннажными судами класса «Кейпсайз» сохраняет эффективность операций, однако на динамику грузооборота продолжают влиять внешние факторы: ограничения по водолазным досмотрам судов; неблагоприятная рыночная конъюнктура; дефицит подвижного состава на Западно-Сибирской ЖД.

Прогнозы на последующие месяцы остаются сдержанными: интенсивность внешних поставок по-прежнему зависит от конъюнктуры рынка и логистических факторов.

На прошлой неделе портовики на судно класса Кейпсайз погрузили 120,3 тысячи тонн железорудного концентрата — максимальный объём груза, взятый у причала №2 с момента постройки в 1916 году.

«Достижение стало возможным благодаря слаженной работе команды и общей производственной культуре предприятия. Для нас важно не только выполнение плановых производственных задач, мы стремимся к повышению эффективности и качества операций», - отметила начальник 2-го грузового района ММТП Виктория Ильина.

Бригады №2, 7 и 13 обработали судно быстрее прежних аналогов, а эффективное использование глубины у причала позволило сократить объёмы дозагрузки на рейде.