Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 15:00

Грузооборот АО «ММТП» в марте 2026 года снизился на 32%

В марте 2026 года в Мурманском морском торговом порту обработали 816,6 тысячи тонн, что на 32% меньше, чем в марте прошлого года.

Как отмечает vk.com/murport51, уголь по-прежнему остаётся ключевым видом груза, обеспечив 78% всего оборота. Еще 20% пришлись на перевалку железорудного концентрата, 2% - на каботаж и местный груз.

Работа с крупнотоннажными судами класса «Кейпсайз» сохраняет эффективность операций, однако на динамику грузооборота продолжают влиять внешние факторы: ограничения по водолазным досмотрам судов; неблагоприятная рыночная конъюнктура; дефицит подвижного состава на Западно-Сибирской ЖД.

Прогнозы на последующие месяцы остаются сдержанными: интенсивность внешних поставок по-прежнему зависит от конъюнктуры рынка и логистических факторов.

На прошлой неделе портовики на судно класса Кейпсайз погрузили 120,3 тысячи тонн железорудного концентрата — максимальный объём груза, взятый у причала №2 с момента постройки в 1916 году.

«Достижение стало возможным благодаря слаженной работе команды и общей производственной культуре предприятия. Для нас важно не только выполнение плановых производственных задач, мы стремимся к повышению эффективности и качества операций», - отметила начальник 2-го грузового района ММТП Виктория Ильина.

Бригады №2, 7 и 13 обработали судно быстрее прежних аналогов, а эффективное использование глубины у причала позволило сократить объёмы дозагрузки на рейде.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
