Грузооборот и перевалка на Мурманском морском рыбном порту - в минусе

В Мурманском морском рыбном порту, подводя итоги промысла, отметили, что грузооборот АО «ММРП» в январе-августе текущего года составил 145,7 тысячи тонн. Снижение на 14,9%. Напомним, в январе-августе 2019 года ММРП перевалил 171,2 тысячи тонн грузов. Грузооборот порта в августе составил 20,7 тысячи тонн.

Перевалка рыбопродукции снизилась в этот же период на 7% - с 125,7 тысячи тонн за восемь месяцев в 2019 году до 116,9 тысячи тонн в январе-августе 2020 года.

- В августе порт принял 36 рыбопромысловых судов, - рассказывает Татьяна Тюкова, диспетчер по расчётам и анализу службы главного диспетчера ММРП. – Больше всего доставил транспорт-рефрижератор «Принцесса Арктики» - 1152 тонны мороженой рыбы донных пород. На втором месте – транспорт «Сириус» с 973 тоннами креветки. Среди больших траулеров первенство принадлежит «Беломорску» - 1175 тонн мороженой рыбы. В категории средних траулеров отличился «Гулдрангур» – 288 тонн рыбы. Среди малых траулеров-прибрежников лидирует «Туманный» - 18 тонн охлаждённой рыбы.

- Прогноз на сентябрь делать сложно, - считает начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков. – Если в первую неделю сентября докеры сработали ударно, то сейчас в порту нет ни одного судна под выгрузкой. Сорвалась и доставка в Мурманск крупной партии скумбрии, добытой нашими рыбаками в районе Фарерских островов. Рыбопромышленники предпочли отправить её в Санкт-Петербург.

Как ожидают портовики, ближайшие суда придут в порт 18 сентября. Это транспорты-рефрижераторы «Сириус» и «Арктик Спирит», а также траулер «Святой Спиридон».