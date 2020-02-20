Грузооборот Кандалакшского морского торгового порта в 2019 году вырос на 15%

Грузооборот ООО «Кандалакшский морской торговый порт» в 2019 году превысил 2,5 млн тонн. Это выше результатов предыдущего года на 15%. Количество обработанных вагонов составило 35,5 тысячи, что на 10% больше чем в 2018. На экспорт отправлено 75 судов. В основе номенклатуры грузов – уголь, добываемый материнской компанией в Кузбассе.

Как сообщает пресс-служба стивидорной компании, полное выполнение плановых показателей, рост объёмов перевалки стал возможным благодаря, в том числе, реализации поэтапной модернизации и улучшению технической базы. «Инвестиции в производство – залог его стабильности и устойчивого развития. В текущем году мы закупили новую технику, закончили обновление электросетей, ввели в эксплуатацию два новых трансформатора», - прокомментировал Талех Меликов. По словам генерального директора предприятия, модернизация КМТП является частью инвестиционной программы Группы компаний ТАЛТЭК по наращиванию производственной мощности и формированию инновационной инфраструктуры морского порта.

Отмечается, что особое внимание в деятельности предприятия занимают природоохранные мероприятия. Затраты в этой области в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были увеличены в 8,5 раз.