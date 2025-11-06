Грузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!

Грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП, входит в АО «Портовый Альянс») составил 487,6 тысячи тонн груза по итогам октября 2025 года. Это в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда грузооборот составил 1,32 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба АО «Мурманский морской торговый порт», доминирующее положение по-прежнему удерживают навалочные грузы — 93%. Структура грузов: 59% — уголь, в том числе импорт; 34% — железорудный концентрат и 7% — каботаж (щебень, песок).

По итогам 10 месяцев 2025 года грузооборот ММТП составил 8,47 млн тонн.