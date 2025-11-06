Мурманская область. Арктика (16+)06.11.25 13:00
Грузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
Грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП, входит в АО «Портовый Альянс») составил 487,6 тысячи тонн груза по итогам октября 2025 года. Это в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда грузооборот составил 1,32 млн тонн.
Как сообщает пресс-служба АО «Мурманский морской торговый порт», доминирующее положение по-прежнему удерживают навалочные грузы — 93%. Структура грузов: 59% — уголь, в том числе импорт; 34% — железорудный концентрат и 7% — каботаж (щебень, песок).
По итогам 10 месяцев 2025 года грузооборот ММТП составил 8,47 млн тонн.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Я выбираю Север»: Дмитрий Панычев, заместитель Губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области. (12+)
-PRO Деньги (16+)250 тонн мелочи вернулось в оборот: итоги очередной «Монетной недели»-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре