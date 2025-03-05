Грузооборот ММТП в феврале 2025 года снизился на 14%

Грузооборот Мурманского морского торгового порта в феврале текущего года снизился на 14% — до 1,043 млн тонн.

Как сообщает vk.com/murport51, в структуре обработанных грузов февраля превалировал уголь, в том числе импорт - 78%; отгрузка антрацита составила 14,5%; ЖРК - 6,5% и 1% - генеральные грузы.

Напомним, в феврале 2024 года на предприятии было обработано 1,21 млн тонн грузов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/