Грузооборот ММТП в мае 2025 года снизился на 19,6%

Грузооборот Мурманского морского торгового порта за первые пять месяцев 2025 года составил 5,095 млн тонн, что на 16,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, ключевыми факторами этого стали снижение экспортного спроса и цен на уголь, высокие транспортные издержки.

«Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, порт продолжает стабильно обеспечивать перевалку грузов, поддерживать стратегически важные логистические цепочки и готов наращивать объёмы с восстановлением внешнего спроса», — отмечает коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук.

По итогам мая текущего года грузооборот Мурманского морского торгового порта составил 1,08 млн тонн. Это на 19,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Структура грузопотока: уголь (75%); ЖРК (24%); каботаж и генеральный груз (1%).

В мае 2025 года Мурманский морской торговый порт обработал 13815 вагонов и 13 судов. Среди них — три балкера класса Capesize (до 180 тысяч тонн) и шесть судов Panamax (до 76 тысяч тонн).

Максимальные технические мощности порта позволяют обрабатывать до 886 вагонов в сутки, что говорит о наличии резерва пропускной способности.

Мощности торгового порта позволяют переваливать 24 млн тонн груза в год.

Старт навигации по СМП и программа Северного завоза открывают дополнительные возможности для увеличения оборота ММТП во втором полугодии.