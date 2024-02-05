Грузооборот ММТП в январе 2024 года составил 1,12 млн тонн

За первый месяц 2024 года АО «Мурманский морской торговый порт» выгрузил 16,9 тысячи вагонов и обработал 15 судов.

Грузооборот торгового порта в январе составил 1,12 млн тонн.

Как сообщается в телеграм-канал НТК, Мурманский балкерный терминал (МБТ, находится под управлением НТК) в январе выгрузил 4,9 тысячи вагонов и осуществил погрузку на 8 судов. Общий объём оперативной отгрузки на суда составил 317,8 тысячи тонн.

Грузы в январе отправлялись преимущественно в страны Западной, Восточной и Южной Азии и в Африку.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Мурманский морской торговый порт».