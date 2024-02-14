Грузооборот морпортов Арктического бассейна в январе показал сокращение на 5,4%

Грузооборот морских портов России за январь 2024 года уменьшился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 71 млн тонн.

Как сообщает Росморречфлот, перевалка сухих грузов снизилась на 5,8% - до 32,8 млн тонн, при этом увеличилась перегрузка удобрений (+32,4%). Перевалка грузов в контейнерах прибавила 5,5%. Всего было обработано 426,95 тыс. TEU (+13,7%). Перевалка наливных грузов снизилась на 6,5% — до 38,17 млн тонн. Перегрузка нефти и нефтепродуктов сократилась, остальных наливных грузов — увеличилась.

Перевалка грузов через морские порты России в экспортном направлении в январе текущего года снизилась на 6,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила более 55,86 млн тонн. Обработка каботажных грузов упала на 15% — до 5,76 млн тонн, импортных — на 1%, до 3,2 млн тонн. Оборот транзитных грузов вырос на 5,8% и достиг 6,15 млн тонн, сообщается в Telegram-канале «Морцентр-ТЭК».

Грузооборот морпортов Арктического бассейна показал сокращение на 5,4% — 7,8 млн тонн, включая 2 млн тонн сухих грузов (-13,8%) и 5,8 млн тонн наливных грузов (-2,1%).