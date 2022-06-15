Грузооборот морских портов Арктического бассейна: наливных грузов больше, сухих - меньше

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что грузооборот морских портов Арктического бассейна за пять месяцев текущего года составил 40,7 млн тонн (+5,2%), из них объём перевалки сухих грузов составил 10,2 млн тонн (-7,0%), наливных грузов - 30,5 млн тонн (+10,0%).

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов, в январе-мае 2022 года грузооборот портов Мурманск составил 23,3 млн тонн (+0,6%), Сабетта – 12,3 млн тонн (+4,4%), Варандей – 2,7 млн тонн (+39,3%) и Архангельск – 1,1 млн тонн (-12,2%).