Грузооборот морских портов РФ в январе-августе 2020 года сократился на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 544,21 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

При этом перевалка сухих грузов увеличилась на 4,2% (до 259,38 млн тонн), наливных - сократилась на 7,7%, (до 284,83 млн тонн).

По данным агентства, основным фактором, повлиявшим на отрицательную динамику, стало падение перевалки наливных грузов.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна показал наибольшее снижение по сравнению с другими бассейнами. По данным Росморречфлота, их грузооборот составил 63,64 млн тонн (-8,8%), из них объём перевалки сухих грузов - 19,15 млн тонн (-6,9%), наливных - 44,49 млн тонн (-9,6%).

В январе-июле текущего года грузооборот морских портов РФ снизился впервые за много лет, перевалка грузов за 7 месяцев сократилась на 2,1%. Ранее грузооборот морских портов был единственным макроэкономическим показателем, который не уходил в минус более двух десятилетий подряд.