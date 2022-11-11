Грузооборот морских портов Арктического бассейна показывает динамичный прирост — на 4,1%

Грузооборот морских портов РФ за январь-октябрь текущего года сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 694,5 миллиона тонн, сообщает Росморречфлот.

В том числе объём перевалки сухих грузов сократился на 4%, до 332,8 миллиона тонн, наливных — вырос на 3,7%, составив 361,7 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна показал наиболее динамичный прирост — на 4,1%, увеличившись до 81,9 миллиона тонн, из них сухих грузов — 24,3 миллиона тонн (-1%), наливных грузов — 57,6 миллиона тонн (+6,4%).