Грузооборот морских портов Арктического бассейна растёт за счёт перевалки сухих грузов

рузооборот морских портов России за 7 месяцев 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 526,8 млн тонн.

Как отмечает «Росморречфлот», сохранение тренда на динамичный рост этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,8% - до 263,9 млн тонн объёма перевалки сухих грузов, среди которых лидировали зерно, минеральные и химические удобрения, а также уголь и кокс. Перевалка наливных грузов выросла умеренно (+2,6%) до 262,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна прибавил 2,2% и составил 57,7 млн тонн. Прирост уже полностью обеспечен увеличением перевалки сухих грузов, на 14,6% - до 17,8 млн, при сокращении перевалки наливных грузов на 2,6% - до 39,9 млн тонн.