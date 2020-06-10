Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился

Грузооборот морских портов России за январь-май месяцы 2020 года составил 351,39 млн тонн (+3,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе объём перевалки сухих грузов составил 155,74 млн тонн (+4,2%), наливных грузов - 195,65 млн тонн (+2,5%).

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна за этот период составил 40,9 млн тонн (-5,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 11,88 млн тонн (-3,4%), наливных грузов - 29,02 млн тонн (-6,4%).