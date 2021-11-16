Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился 1,7%

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2021 года увеличился на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 695,4 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов, объём перевалки сухогрузов составил 346,5 млн тонн (+4,0%), в том числе: угля – 172,2 млн тонн (+10,9%), грузов в контейнерах – 50,6 млн тонн (+6,3%), зерна – 35,6 млн тонн (-11,8%), чёрные металлы – 24,4 млн тонн (+9,6%), минеральных удобрений – 15,3 млн тонн (-2,7%), руда – 9,6 млн м (-13,2%).

Объем перевалки наливных грузов составил 348,9 млн м (+0,1%), в том числе сырой нефти – 195,8 млн тонн (-1,6%), нефтепродуктов – 122,7 млн тонн (+3,9%), сжиженного газа – 26,2 млн тонн (-1,8%), пищевые грузы – 3,3 млн тонн (-14,2%).

Экспортных грузов перегружено 551,4 млн тонн (+3,0%), импортных грузов – 33,2 млн тонн (+10,5%), транзитных – 52,5 млн тонн (+2,1%), каботажных – 58,2 млн тонн (-10,1%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 78,7 млн тонн (-1,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 24,5 млн тонн (-1,7%), наливных грузов - 54,2 млн тонн (-1,6 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 45,9 млн тонн (-1,7%), Сабетта – 22,9 млн тонн (-0,7%), Варандей – 3,9 млн тонн (-8,2%) и Архангельск – 2,7 млн тонн (+0,7%).