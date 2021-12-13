Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 1,3%

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь текущего года увеличился на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 763,7 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП)., объём перевалки сухогрузов составил 379,1 млн тонн (+2,7 %), в том числе: угля – 187,5 млн тонн (+9,2%), грузов в контейнерах – 55,6 млн тонн (+6,0%), зерна – 38,7 млн тонн (-15,7%), чёрные металлы – 26,7 млн тонн (+9,8%), минеральных удобрений – 17,3 млн тонн (-0,8%), руда – 10,8 млн тонн (-11,4%).

Объём перевалки наливных грузов составил 384,6 млн тонн (+0,8%), в том числе нефтепродуктов – 134,2 млн тонн (+3,0%), сжиженного газа – 29,3 млн тонн (-0,9%), пищевые грузы – 3,8 млн тонн (-10,2%), перевалка сырой нефти осталась на уровне прошлого года и составила 216,3 млн тонн.

Экспортных грузов перегружено 605,2 млн тонн (+2,5%), импортных грузов – 36,8 млн тонн (+10,7%), транзитных – 57,9 млн тонн (+3,1%), кботажных – 63,8 млн тонн (-9,8%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 86,6 млн тонн (-1,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 26,8 млн тонн (-2,8%), наливных грузов - 59,8 млн тонн (-0,7 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 50,3 млн тонн (-1,6%), Сабетта – 25,4 млн тонн (+0,2%), Варандей – 4,2 млн тонн (-7,6%) и Архангельск – 3,0 млн тонн (-2,5%).