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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.21 14:00

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 1,4%

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 621,5 млн тонн.

Как  сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 309,8 млн тонн (+4,9%), в том числе: угля – 154,4 млн тонн (+11,9%), грузов в контейнерах – 45,0 млн тонн (+6,1%), зерна – 31,8 млн тонн (-7,5%), чёрных металлов – 21,5 млн тонн (+6,5%), минеральных удобрений – 13,8 млн тонн (-2,2%), руды – 8,7 млн тонн (-12,0%).

Объём перевалки наливных грузов составил 311,7 млн тонн (-1,3%), в том числе сырой нефти – 173,8 млн тонн (-3,6%), нефтепродуктов – 110,5 млн тонн (+3,2%), сжиженного газа – 23,6 млн тонн (-2,0%), пищевых грузов – 3,0 млн тонн (-13,5%).

Экспортных грузов перегружено 493,7 млн тонн (+2,8%), импортных грузов – 29,5 млн тонн (+9,8%), транзитных – 46,7 млн тонн (+0,8%), каботажных – 51,6 млн тонн (-10,7%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 70,4 млн тонн (-1,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 22,2 млн тонн (+2,0%), наливных грузов - 48,2 млн тонн (-2,9 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 41,3 млн тонн (-0,6%), Сабетта – 20,3 млн тонн (-2,0%), Варандей – 3,4 млн тонн (-9,1%) и Архангельск – 2,4 млн тонн (-0,6%).

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