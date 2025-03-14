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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 11:00

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 7,1%

Грузооборот морских портов России за два месяца 2025 года уменьшился на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 131,6 млн тонн.

Как сообщает Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 64,5 млн тонн (-4,4%), в том числе: угля – 29,2 млн тонн (+1,2%), зерна – 6,5 млн тонн (-43,2%), грузов в контейнерах – 8,8 млн тонн (-1,4%), минеральных удобрений – 7,6 млн тонн (+14,7%), чёрные металлы – 3,8 млн тонн (+22,2%), руда – 2,0 млн тонн (+47,4%), грузы на паромах — 1,2 млн тонн (+2,2%).

Объём перевалки наливных грузов составил 67,2 млн тонн (-7,5%), в том числе сырой нефти – 41,5 млн тонн (-6,7%), нефтепродуктов – 17,5 млн тонн (-12,9%), сжиженного газа – 6,4 млн тонн (+4,1%), пищевые грузы – 0,9 млн тонн (-14,2%).

Экспортных грузов перегружено 103,9 млн тонн (-5,5%), импортных грузов – 6,6 млн тонн (+1,7%), транзитных – 11,2 млн тонн (-3,7%), каботажных – 9,9 млн тонн (-16,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 13,9 млн тонн (-7,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 3,5 млн тонн (-16,5%), наливных грузов - 10,4 млн тонн (-3,5 %).

 

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