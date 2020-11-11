Объём грузооборота морских портов России за январь-октябрь 2020 года составил 681,87 млн тонн, что на 3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба «Росморречфлота».

Отмечается, что сокращение совокупного показателя связано со снижением объёма перевалки наливных грузов на 10,2% - до 348,57 млн тонн. При этом объём перевалки сухих грузов вырос на 5,7% и составил 333,3 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 8,5% - до 79,96 млн тонн, в том числе объём перевалки сухих грузов составил 25,02 млн тонн (-4,9%), наливных грузов - 54,94 млн тонн (-10,1%).