Мурманская область. Арктика (16+)11.11.20 11:00
Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 8,5%
Объём грузооборота морских портов России за январь-октябрь 2020 года составил 681,87 млн тонн, что на 3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба «Росморречфлота».
Отмечается, что сокращение совокупного показателя связано со снижением объёма перевалки наливных грузов на 10,2% - до 348,57 млн тонн. При этом объём перевалки сухих грузов вырос на 5,7% и составил 333,3 млн тонн.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 8,5% - до 79,96 млн тонн, в том числе объём перевалки сухих грузов составил 25,02 млн тонн (-4,9%), наливных грузов - 54,94 млн тонн (-10,1%).
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