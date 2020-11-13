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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.20 14:00

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 8,5%

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь текущего года составил 681,9 млн тонн, что на  3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских портов России (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил 333,3 млн тонн (+5,7%), в том числе: угля – 155,4 млн тонн (+4,7%), грузов в контейнерах – 47,6 млн тонн (+1,5%), зерна – 40,4 млн тонн (+25,4%), минеральных удобрений – 15,8 млн тонн (+0,8%), руда – 11,1 млн тонн (+47,4%), чёрные металлы – 22,2 млн тонн (+0,4%).

Объём  перевалки наливных грузов составил 348,6 млн тонн (-10,2%), в том числе сырой нефти – 198,9 млн тонн (-14,4%), нефтепродуктов – 118,1 млн тонн (-4,8%), сжиженного газа – 26,7 млн тонн (-1,4%), в тоже время увеличилась перевалка пищевых грузов наливом до 3,8 млн тонн (+12,0%).

Экспортных грузов перегружено 535,8 млн тонн (-2,2%), импортных грузов – 30,2 млн тонн (-2,7%), транзитных – 51,2 млн тонн (-7,3%), каботажных – 64,7 млн тонн (-6,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 79,9 млн тонн (-8,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 25,0 млн тонн (-4,9%), наливных грузов -  54,9 млн тонн (-10,1%).

Грузооборот портов Мурманск составил 46,6 млн тонн (-9,8%), Сабетта – 23,1 млн тонн (+0,9%), Варандей – 4,2 млн тонн (-29,9%) и Архангельск – 2,7 млн тонн (+18,8%).

За 10 месяцев 2020 года в морских портах было обслужено 14,0 тысяч пассажирских судов (-31,1%) и морскими пассажирскими терминалами было обслужено 540,96 тысячи  человек, что в 3,8 раза меньше аналогичного периода прошлого года, в том числе количество отправленных пассажиров из портов составило 270,1 тысячи  человек (снижение в 2,3 раза), прибывших – 269,7тысячи человек (снижение в 2,6 раза).  Обслуживание транзитных пассажиров составило всего 1,1 тысячи  человек, в прошлом году было 717,4 тысячи  человек.

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