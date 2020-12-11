Грузооборот морских портов России за 11 месяцев текущего года снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 750,73 млн тонн, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Относительное сокращение объёмов перевалки, темпы которого постепенно снижаются в стране, начиная с сентября 2020 года, прежде всего, связано с резким падением перевалки на экспорт наливных грузов. Так, в период с января по ноябрь объём перевалки сухих грузов вырос на 7,3% - до 369,13 млн тонн, а в наливном сегменте сократился на 10,1% - до 381,6 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 8,6% и составил 87,78 млн тонн.