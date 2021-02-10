Мурманская область. Арктика (16+)10.02.21 16:45
Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 12,2%
Грузооборот морских портов России за январь 2021 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% и составил 63,35 млн тонн. В том числе, объём перевалки сухих грузов составил 30,05 млн тонн (+4,7%), наливных грузов – 33,3 млн тонн (-16,7%).
Как сообщает пресс-служба «Росморречфлота», существенное снижение показателей перевалки, прежде всего, по наливным грузам, связано, в том числе, с долгой полосой штормов на Чёрном море, приостановивших судопоток и работу мощностей в южном секторе портовой инфраструктуры РФ.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 12,2% до 7,59 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 1,99 млн тонн (-17,8%), наливных грузов - 5,6 млн тонн (-10,1 %).
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