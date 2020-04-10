Грузооборот морских портов России за январь-март 2020 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 207,08 млн тонн. В том числе объём перевалки сухих грузов составил 88,25 млн тонн (+0,9%), наливных грузов - 118,83 млн тонн (+3,5%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 4,7%, составив 24,87 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов уменьшился на 9,8% до 6,80 млн тонн, наливных грузов сократился на 2,6% до 18,07 млн тонн, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.