Грузооборот морских портов России за первый квартал 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого сократился на 4,5%, составив 198,11 млн тонн, сообщила пресс-служба «Росморречфлота».

Общее снижение показателя грузооборота связано со значительным падением объёма перевалки наливных грузов (-13,6%), который составил 102,78 млн тонн. При этом, объём перевалки сухих грузов продолжает свой рост, за январь-март он увеличился на 7,9% и достиг 95,33 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 7,5%, составив в абсолютном выражении 23,04 млн тонн. Из них перевалка сухих грузов составила 6,36 млн тонн (-6,4%), наливных грузов - 16,68 млн тонн (-7,9%).