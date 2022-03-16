Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2022 года увеличился на 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 62,2 млн тонн (+2,2%), в том числе: угля – 28,8 млн тонны (+1,2%), грузов в контейнерах – 10,6 млн тонны (+14,9%), зерна – 5,2 млн тонны (-35,0%), чёрные металлы – 5,0 млн тонн (+7,4%), минеральных удобрений – 3,6 млн тонны (+35,6%), руда – 2,2 млн тонны (+29,3%).

Объём перевалки наливных грузов составил 74,5 млн тонны (+11,0%), в том числе сырой нефти – 41,4 млн тонны (+13,5%), нефтепродуктов – 25,7 млн тонны (+8,5%), сжиженного газа – 6,4 млн тонны (+7,5%), пищевые грузы – 0,7 млн тонны (-5,2%).

Экспортных грузов перегружено 107,1 млн тонны (+4,6%), импортных грузов – 7,5 млн тонны (+34,9%), транзитных – 11,3 млн т (+11,1%), каботажных – 10,8 млн тонны (+9,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 16,3 млн тонны (+9,0%), из них объём перевалки сухих грузов составил 4,2 млн тонны (+4,9%), наливных грузов - 12,1 млн тонны (+10,4%). Грузооборот портов Мурманск составил 9,5 млн тонны (+4,5%), Сабетта – 4,8 млн тонны (+5,9%) и Архангельск – 0,5 млн тонны (+11,3%).