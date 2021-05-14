Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 16:00
Грузооборот морских портов Арктического бассейна упал на 6,8%
Грузооборот морских портов России за январь-апрель месяцы текущего года составил 268,81 млн тонн, сократившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение показателя грузооборота связано со значительным падением (на 12,6%) объёма перевалки наливных грузов, составившего 138,67 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 6,6% и составила 130,14 млн тонн, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна упал на 6,8% - до 30,94 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 8,89 млн тонн (-3,8%), наливных грузов - 22,05 млн тонн (-8,0 %).
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