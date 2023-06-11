Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 1% и составил 41,1 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-май текущего года увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 379 млн тонн. Динамика роста общего показателя обеспечена рекордным приростом (+20,1%) перевалки сухих грузов, прежде всего зерна и удобрений, которая составила 186,2 млн тонн.

Перевалка наливных грузов по стране увеличилась на 3,8% — до 192,8 млн тонн.

Как сообщается в тelegram-канале Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна в отчётный период увеличился на 1% и составил 41,1 млн тонн за счёт прироста перевалки сухих грузов на 18,7%, достигшей в абсолютном выражении 12,1 млн тонн. Грузооборот наливных грузов в бассейне сократился на 4,9% — до 29 млн тонн.