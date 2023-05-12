Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2023 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 300,5 млн тонн. При этом, объём перевалки сухих грузов вырос на 21,0%, составив 146,4 млн тонн, наливных грузов – на 4,0% до 154,1 млн тонн.

Как сообщает федеральное агентство «Росморречфлот», грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 3,4% - до 33,0 млн тонн. Перевалка сухих грузов в нашем бассейне выросла на 32,3% - до 9,7 млн тонн, наливных - сократилась на 5,2% - до 23,3 млн тонн.