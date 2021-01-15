Мурманская область. Арктика (16+)15.01.21 10:00
Грузооборот морских портов Арктического бассейна в 2020 году снизился на 8,4%
Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2020 года составил 820,77 млн тонн, что на 2,3% ниже итогового показателя 2019 года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Отмечается, что относительное сокращение объёмов перевалки связано, в основном, с падением объёма перевалки на экспорт наливных грузов. При этом, объём перевалки сухих грузов увеличился на 7,6% - до 404,72 млн тонн, а наливных грузов - сократился на 10,4% - до 416,05 млн тонн.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 8,4% и составил 96,03 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 30,15 млн тонн (-4,9%), наливных грузов - 65,88 млн тонн (-9,9%).
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