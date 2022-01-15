Грузооборот морских портов Арктического бассейна в 2021 году сократился на 1,9%

Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2021 года составил 835,2 млн тонн, что на 1,7% превышает итоговый показатель 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, рост объёма перевалки сухих грузов (+2%) был более динамичным, чем увеличение объёма перевалки наливных грузов (+1,5%), в абсолютных цифрах составив 412,8 млн тонн и 422,4 млн тонн, соответственно.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,9% - до 94,3 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 29,0 млн тонн (-3,8%), наливных грузов - 65,3 млн тонн (-1,0%).