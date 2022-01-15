Мурманская область. Арктика (16+)15.01.22 16:00
Грузооборот морских портов Арктического бассейна в 2021 году сократился на 1,9%
Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2021 года составил 835,2 млн тонн, что на 1,7% превышает итоговый показатель 2020 года.
Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, рост объёма перевалки сухих грузов (+2%) был более динамичным, чем увеличение объёма перевалки наливных грузов (+1,5%), в абсолютных цифрах составив 412,8 млн тонн и 422,4 млн тонн, соответственно.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,9% - до 94,3 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 29,0 млн тонн (-3,8%), наливных грузов - 65,3 млн тонн (-1,0%).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-Скоро в эфире23:10«Короли рекламных мест». Специальный репортаж (12+)23:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)00:30Концерт Михаила Задорнова «Задорнов. Мемуары». (16+)
-PRO Деньги (16+)Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар – подрос почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 и 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения