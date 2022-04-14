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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.22 16:30

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в I квартале увеличился на 4,3%

Грузооборот морских портов РФ в январе-марте текущего года увеличился на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 200,2 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), в частности, перевалка сухих грузов сократилась на 5,5%, до 90,1 млн тонн, в том числе угля - на 5,6%, до 43,2 млн тонн, грузов в контейнерах - на 1,5%, до 14,4 млн тонн, чёрных металлов - на 6%, до 6,9 млн тонн, зерна - на 29,8%, до 7,6 млн тонн. Перевалка руды увеличилась до 2,9 млн тонн (+14,6%), минеральных удобрений - до 4,7 млн тонн (+8,5%).

Перевалка наливных грузов увеличилась на 7,3%, до 110,1 млн тонн, в том числе нефти - на 12,8%, до 62,8 млн тонн, сжиженного газа - на 10,3% (до 9,8 млн тонн). В то же время сократилась перевалка нефтепродуктов - до 36,1 млн тонн (-0,9%), пищевых грузов - до 1,1 млн тонн (-16%).

Экспортных грузов перегружено 157,2 млн тонн (-0,5%), импортных - 10,3 млн тонн (+15%), транзитных - 16,3 млн тонн (+2,9%), каботажных - 16,4 млн тонн (+8,5%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 23,9 млн тонн (+4,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 5,5 млн тонн (-12,9%), наливных грузов - 18,4 млн тонн (+11,0 %).

Грузооборот портов Мурманска составил 13,5 млн тонн (-5,0%), Сабетта – 7,3 млн тонн (+4,9%) и Архангельск – 0,7 млн тонн (+9,1%).

 

 

 

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Матвей
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Д.О. Вернер
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