Грузооборот морских портов Арктического бассейна в I полугодии снизился на 6,7%

Грузооборот морских портов России за шесть месяцев 2025 года уменьшился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 425,2 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 204,4 млн тонн (-7,4%), в том числе: угля – 95,7 млн тонн (+0,6%), грузов в контейнерах – 27,3 млн тонн (-1,3%), минеральных удобрений – 23,2 млн тонн (+8,8%), зерна – 16,4 млн тонн (-56,4%), чёрные металлы – 12,0 млн тонн (+23,6%), руда – 6,7 млн тонн (+37,5%), грузы на паромах — 4,0 млн тонн (+2,4%).

Объём перевалки наливных грузов составил 220,8 млн тонн (-3,5%), в том числе сырой нефти – 133,5 млн тонн (-3,4%), нефтепродуктов – 63,3 млн тонн (-5,0%), сжиженного газа – 19,0 млн тонн (+2,2%), пищевые грузы – 2,8 млн тонн (-17,1%).

Экспортных грузов перегружено 334,4 млн тонн (-5,8%), импортных грузов – 20,9 млн тонн (+1,1%), транзитных – 36,4 млн тонн (+5,9%), каботажных – 33,5 млн тонн (-14,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 6,7% и составил 44,0 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 10,8 млн тонн (-14,8%), наливных грузов - 33,3 млн тонн (-3,8 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 25,3 млн тонн (-7,4%), Сабетта – 14,4 млн тонн (-3,0%), Варандей – 2,1 млн тонн (-21,1%) и Архангельск – 1,1 млн тонн (-5,4%).