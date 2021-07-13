Грузооборот морских портов России за январь-июнь текущего года увеличился на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 412,1 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 200,8 млн тонн (+8,0%), в том числе: угля – 101,5 млн тонн (+17,8%), грузов в контейнерах – 30,4 млн тонн (+6,7%), зерна – 17,1 млн тонн (-3,1%), минеральных удобрений – 9,2 млн тонн (-1,9%), руда – 5,2 млн тонн (-15,1%), чёрные металлы – 15,1 млн тонн (+9,0%).

Объём перевалки наливных грузов составил 211,3 млн тонн (-6,0%), в том числе сырой нефти – 116,8 млн тонн (-9,4%), нефтепродуктов – 74,7 млн тонн (-1,9%), сжиженного газа – 17,3 млн тонн (+3,5%), пищевые грузы – 2,1 млн тонн (-19,8%).

Экспортных грузов перегружено 328,7 млн тонн (+1,4%), импортных грузов – 20,0 млн тонн (+11,8%), транзитных – 32,0 млн тонн (-1,0%), каботажных – 31,4 млн тонн (-13,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в первом полугодии этого года составил 46,3 млн тонн (-1,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 13,4 млн тонн (+0,7%), наливных грузов - 32,9 млн тонн (-2,7%). Грузооборот портов Мурманск составил 27,5 млн тонн (+0,1%), Сабетта – 13,9 млн тонн (-1,0%), Варандей – 2,3 млн тонн (-17,5%) и Архангельск – 1,5 млн тонн (-2,4%).