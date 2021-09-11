Мурманская область. Арктика (16+)11.09.21 11:00
Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-августе сократился на 1,9%
Грузооборот морских портов РФ в январе-августе 2021 года увеличился на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 552,75 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
При этом перевалка сухих грузов выросла на 5,8% (до 274,15 млн тонн), наливных - сократилась на 2,2% (до 278,6 млн тонн).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,9% и составил 62,48 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов вырос на 1,1% и составил 19,3 млн тонн, наливных грузов - снизился на 3,2%, составив 43,18 млн тонн.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-
Последние комментарии
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО