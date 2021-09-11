Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-августе сократился на 1,9%

Грузооборот морских портов РФ в январе-августе 2021 года увеличился на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 552,75 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

При этом перевалка сухих грузов выросла на 5,8% (до 274,15 млн тонн), наливных - сократилась на 2,2% (до 278,6 млн тонн).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,9% и составил 62,48 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов вырос на 1,1% и составил 19,3 млн тонн, наливных грузов - снизился на 3,2%, составив 43,18 млн тонн.