Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-июне 2026 года вырос на 15%

Грузооборот морских портов России в январе-июне 2026 года составил 451,45 млн тонн, что на 5,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот морских портов России в январе-июне 2026 года составил 451,45 млн тонн, что на 5,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба АО «Морцентр», в отчётном периоде перевалка выросла во всех бассейнах, кроме Балтийского (-4,2%).

В Каспийском бассейне грузооборот увеличился на 59,7%, в Арктическом — на 15%, в Дальневосточном — на 11,8%, в Азово-Черноморском — на 6,3%.

В экспортном направлении было отправлено 354,67 млн тонн грузов, что на 5,7% выше, чем за первое полугодие 2025 года.

Перевалка каботажных грузов выросла на 22,3% — до 41,32 млн тонн. Транзитные грузы показали снижение на 6,1%, до 34,2 млн тонн. Перевалка импортных грузов прибавила 1,7% и составила 21,25 млн тонн.

Перевалка насыпных грузов увеличилась на 9,1%, до 224,32 млн тонн, перевалка наливных грузов увеличилась на 2,8% — до 227,12 млн тонн. Перегрузка сжиженного газа, нефти и пищевых грузов выросла, химических и нефтепродуктов — сократилась.

Перевалка грузов в контейнерах составила 103,7% от уровня прошлого года. Контейнерооборот морских портов России в первом полугодии составил 2,78 млн ДФЭ (102,6%).

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