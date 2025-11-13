Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%

Грузооборот морских портов РФ в январе-октябре 2025 года уменьшился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 732,6 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 362,9 млн тонн (-2,1%), в том числе: угля - 168,8 млн тонн (+6,2%), грузов в контейнерах - 44,4 млн тонн (-2,5%), минеральных удобрений - 38,7 млн тонн (+7,8%), зерна - 39,4 млн тонн (-39,4%), чёрные металлы - 19,3 млн тонн (+24,1%), руда - 12,8 млн тонн (+33,9%), грузы на паромах - 6,8 млн тонн (+0,7%).

Объём перевалки наливных грузов составил 369,7 млн тонн (-0,7%), в том числе сырой нефти - 229,5 млн тонн (+2,0%), нефтепродуктов - 102,1 млн тонн (-6,6%), сжиженного газа - 30,4 млн тонн (+3,1%), пищевые грузы - 4,5 млн тонн (-13,9%).

Экспортных грузов перегружено 574,7 млн тонн (-2,1%), импортных грузов - 34,1 млн тонн (-3,1%), транзитных - 62,1 млн тонн (+13,2%), каботажных - 61,9 млн тонн (-7,7%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 73,3 млн тонн (-5,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 18,6 млн тонн (-16,4%), наливных грузов - 54,7 млн тонн (-0,7 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 40,0 млн тонн (-7,9%), Сабетта – 23,9 млн тонн (-1,5%), Варандей – 3,8 млн тонн (-9,2%) и Архангельск – 2,0 млн тонн (-14,4%).