Мурманская область. Арктика (16+)11.02.22 13:30
Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе вырос на 9,7%
Грузооборот морских портов России за январь 2022 года составил 69,4 млн тонн, что на 9,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе объём перевалки сухих грузов составил 30,8 млн тонн (+2,0%), наливных грузов – 38,6 млн тонн (+15,5%).
Как сообщает пресс-служба «Росморречфлота», грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 9,7%, составив 8,5 млн тонн. Объём перевалки сухих грузов прибавил 12,6% и достиг 2,2 млн тонн, наливных грузов - увеличился на 8,7% до 6,3 млн тонн.
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