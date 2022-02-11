Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе вырос на 9,7%

Грузооборот морских портов России за январь 2022 года составил 69,4 млн тонн, что на 9,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе объём перевалки сухих грузов составил 30,8 млн тонн (+2,0%), наливных грузов – 38,6 млн тонн (+15,5%).

Как сообщает пресс-служба «Росморречфлота», грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 9,7%, составив 8,5 млн тонн. Объём перевалки сухих грузов прибавил 12,6% и достиг 2,2 млн тонн, наливных грузов - увеличился на 8,7% до 6,3 млн тонн.