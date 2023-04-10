Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 2,8% за счёт сухих грузов

Грузооборот морских портов России за январь-март 2023 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 220,2 миллиона тонн.

Как сообщает Росморречфлот, при этом, объём перевалки сухих грузов прибавил 17%, до 105,4 миллиона тонн, наливных грузов — увеличился на 4,2%, до 114,8 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 2,8% - до 24,6 миллиона тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 7,3 миллиона тонн (+31,6%), наливных грузов — 17,3 миллиона тонн (-5,9%).

По сравнению с показателями первого биместра текущего года (+2,6%) рост грузооборота морских портов РФ существенно ускорился. Также, впервые с начала прошлого года ни в одном из пяти морских бассейнов страны не отмечено сокращения общего объёма грузоперевалки, отмечает Росморречфлот.