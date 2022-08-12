Грузооборот морских портов России в январе-июле 2022 года уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 482 млн тонн. Объём перевалки сухих грузов уменьшился на 5,1% ‒ до 225,8 млн тонн, перевалка наливных грузов выросла на 4,5% ‒ до 256,2 млн тонн.

Как сообщает «Росморречфлот», грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 3,3% и составил 56,5 млн тонн. Объём перевалки сухих грузов уменьшился на 4,1% ‒ до 15,6 млн тонн, а наливных грузов прибавил 6,4% ‒ до 40,9 млн тонн.

«Росморречфлот» приводит данные из ежемесячного отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому итоги перевалки грузов в морских портах РФ за январь-июль 2022 года подтверждают выводы о восстановлении добычи, а, соответственно, и поставок нефти в мировой экономической системе. Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов. По данным МЭА, в июле мировые поставки нефти достигли 100,5 млн б/с. Это максимальный показатель с января 2020 года. «Мировая добыча выросла на 1,4 млн б/с, до 100,5 млн б/с… Поставки из России также незначительно увеличились.